Marc Demesmaeker (N-VA) opgenomen in ziekenhuis: “Hij gaat door zeer donkere periode”

Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) is vorige vrijdag in allerijl opgenomen in het ziekenhuis. De man, die vorige week in opspraak kwam door een fraudedossier, werd bewusteloos aangetroffen in zijn hotelkamer in Brussel. Zijn familie deelde gisteren meer dat de politicus “nu moet herstellen”. Over het onderzoek tegen de man zegt de familie dat “hij in alle openheid en transparantie meewerkt”.

Het nieuws dat Europarlementslid Mark Demesmaeker, kandidaat burgemeester in Halle, in een groot fraudedossier verwikkeld is, sloeg eind vorige week in als een bom. Demesmaeker zou een fiscale schuldenberg van 540.000 euro hebben, geld dat de fiscus nu opeist. Het parket stelde zelf een onderzoek in maar heeft nog niet beslist of het de man zal vervolgen of niet.

Toch, de klap moet groot geweest zijn voor Demesmaeker, ooit nieuwsanker bij VTM en gekend als een onkreukbare politicus die opkomt voor de Vlaamse zaak in de Brusselse Rand en ook de Vlaamse spreekbuis is voor een onafhankelijk Catalonië.

Vrijdagavond werd hij bewusteloos aangetroffen in een hotelkamer in Elsene en in allerijl naar een Brusselse ziekenhuis gebracht. “Mijn vader heeft momenteel gezondheidsproblemen en gaat door een zware periode”, zegt zijn zoon Tomas. “Hij is opgenomen voor verzorging, zodat hij in alle rust en sereniteit kan herstellen. We vragen dan ook om zijn privacy en die van ons gezin en naasten te respecteren. Wat betreft het onderzoek dat momenteel loopt, herhaalt m’n vader dat hij in alle openheid en transparantie meewerkt en hoopt dat alles zo snel mogelijk wordt uitgeklaard.” Meer uitleg wou de familie niet kwijt.

Het onderzoek tegen Mark Demesmaeker gaat over belastingontduiking na de verkoop van zijn huis. De woonst stond deels op zijn naam en deels op naam van zijn BVBA waarin hij zijn tv-activiteiten onderbracht.

Fiscale schulden

Na de verkoop moest de man een zogenaamde meerwaardebelasting betalen, maar dat deed hij blijkbaar niet. Hij diende evenmin verplichte jaarrekeningen in voor zijn BVBA. De fiscus schreef daarop een boete uit. Die fiscale schulden zijn nu na verschillende jaren opgelopen tot 540.000 euro. Het gerecht wil nu weten of Demesmaeker geprobeerd heeft zich op frauduleuze manier, financieel onvermogend te verklaren om zo te ontkomen aan de boetes.