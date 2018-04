Anderlecht bijna rond met doelman Eupen

Marc Coucke heeft zijn eerste transfer bij Anderlecht bijna te pakken. Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge (24) staat dicht bij een overstap. De keeper veranderde speciaal van makelaar – van Gunter Thiebaut naar Jacques Lichtenstein – om die deal te kunnen regelen. Van Crombrugge ligt wel nog vast tot 2020 in de Oostkantons, maar omdat hij Eupen al twee jaar op rij in eerste klasse hield, is zijn transferprijs gelimiteerd.