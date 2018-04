4 op de 10 jobs in ons land zijn bedreigd door automatisering: moet jij vrezen?

Bouwvakkers, schoonmakers, keukenhulpjes of bandwerkers zijn geen lang leven meer beschoren. Volgens de OESO is de kans groot dat deze laaggeschoolde jobs op termijn verdwijnen door de robotisering van onze economie. In totaal gaat het om één op de zes banen. En nog veel meer jobs zullen er in de toekomst helemaal anders uitzien. “Daarom is het zo belangrijk dat werknemers regelmatig bijgeschoold worden”, zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V).