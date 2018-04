Einde verhaal: KV Oostende wil Berrier kwijt

Bij KV Oostende had sportief directeur Hugo Broos al een aantal individuele gesprekken. Onder andere met trainer Adnan Cus­tovic, maar ook met spelers zoals Franck Berrier (34). Voor de Fransman was de boodschap duidelijk: ondanks zijn contract dat nog één jaar loopt, ziet KVO geen toekomst meer in hem. Berrier moet weg en mag zelfs transfervrij naar een andere ploeg.

Het bestuur wil in Play-off 2 ook liever speelkansen geven aan jongeren en spelers die wel blijven en niet meer aan Berrier, maar Cus­tovic heeft daar vooralsnog een andere visie over. Tegen Antwerp (3-3) liet hij Berrier invallen. De Bosnische coach probeert zich te bewijzen in Play-off 2 en stelt uiteraard het – in zijn ogen – beste team op. Voor 1 mei zou KVO wel beslissen over wie er volgend jaar trainer wordt aan zee.

Berrier geniet overigens belangstelling van promovendus Cercle Brugge, alleen begint ‘de Vereniging’ nu ook te twijfelen gezien zijn leeftijd en zijn nukkige karakter. Het ziet meer heil in KVO’er Kevin Vandendriessche, maar voor de middenvelder zal wel een prijs betaald moeten worden.