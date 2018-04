Deschacht speelt nu ook niet meer met U21 Anderlecht

De U21 van Anderlecht speelde gisteren op RC Genk en voor het eerst in weken deed ze dat zonder Olivier Deschacht (37). Neen, de verdediger die gebannen werd uit de A-kern is niet geblesseerd of ongemotiveerd, met beloftencoach Emilio Ferrera werd afgesproken dat hij niet meer met de jeugd zal aantreden om geen talentvolle jongeren te blokkeren. Verdedigers Abdoul Karim Danté en Hannes Delcroix, die weer fit is, moeten voluit hun kans krijgen.