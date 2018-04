Vandaag beslissing over licentie Lierse: geeft club dit weekend forfait?

De licentiecommissie buigt zich vandaag over het licentiedossier van Lierse. Als de licentie niet wordt toegekend – en die kans is groot – dreigen de spelers zaterdag niet te spelen in Play-off 2 tegen OH Leuven. Een idee dat werd geopperd in de kleedkamer is dat iedereen wel blijft trainen, maar zich dit weekend dan ziek meldt. De spelers werden sinds februari niet meer betaald en verkeren al dagen in het ongewisse over de toestand van de club. Het gaat van kwaad naar erger. Vandaag wordt in principe de elektriciteit afgesloten en aan verschillende spelers die een auto van de club hebben, werd ­gevraagd om die in te ­leveren. Of Lierse zaterdag in het geval van een staking/boycot nog beloften kan optrommelen is twijfelachtig. Eén keer forfait geven kan nog, bij drie forfaits wordt een club wel geschrapt.