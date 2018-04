Plannen Preud’homme met Standard nemen steeds meer vorm

De plannen die Standard heeft met Michel Preud’homme lijken steeds meer vorm te krijgen. Naast Emilio Ferrera circuleren ook de namen van Marc Grosjean en Jan Van Steenberghe als toekomstige assistenten van MPH in Luik. Grosjean is momenteel hoofdtrainer van 1B-club Union, maar kan voor een lage afkoopsom weg bij Union. Hij werkte al met Preud’homme en Ferrera samen bij het Saudische Al-Shabab. Van Steenberghe is momenteel een werkloze keeperstrainer, maar ook hij assisteerde Preud’homme al eerder bij Club Brugge en AA Gent.