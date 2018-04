Tottenham won zondag op Chelsea zonder Toby Alderweireld. De Belgische verdediger is fit, maar zat in Stamford Bridge niet eens op de bank. Hoe is het zo ver kunnen komen? En welke gevolgen heeft de situatie van Toby Alderweireld voor het WK? Zijn omgeving maakt zich voorlopig geen zorgen.

“Frozen out” – vrij vertaald “buitenspel gezet”. Dat is het lot van Toby ­Alderweireld bij Tottenham. Sinds zijn terugkeer in februari speelde hij enkel twee bekermatchen. Hij zat zondag in de tribune ...