Niet de videoref, maar wel de vierde ref zag strafschopfout op Vormer

Was het u ook opgevallen hoe snel scheidsrechter Lawrence Visser zondag tijdens Club-RC Genk van gedacht veranderde en de thuisploeg een strafschop toekende? Zo snel kon de videoref die penaltyfout op Vormer toch niet hebben gezien?

“Dat klopt”, zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. “Het was dan ook de vierde refdie de overtreding had vastgesteld. Hij stond er ver vandaan, maar zag het toch. De videoref heeft dan bevestigd.”

In Brugge liep het zondag goed, op Anderlecht werd een strafschop na een fout van Bronn op Spajic niet gezien door de videoref. “Daarover hebben we ook gepraat”, aldus nog Verbist. “De videoref verklaarde dat hij niet tussenkwam omdat het voor hem niet duidelijk was of er een strafschopfout werd gemaakt.” Ook in Anderlecht ging het snel. Te snel wellicht, want op de beelden was er wel degelijk een strafschopfout te zien.