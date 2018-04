F-16-schandaal: “Interne audit pleit minister Vandeput vrij”

Eind vorige week heeft de Algemene Inspectie Defensie de voorlopige resultaten van haar rapport over het F-16-schandaal voorgesteld aan minister Steven Vandeput (N-VA). “Uit de verhoren van de betrokken kolonels en generaals leren we dat het hier om een zware inschattingsfout gaat binnen het leger, op het randje van manipulatie. Maar over een samenzwering spreken, dat gaat te ver”, zegt een bron dicht bij het onderzoek aan De Morgen.

Twee weken geleden kwam aan het licht dat er berekeningen bestaan van vliegtuigbouwer Lockheed Martin waaruit blijkt dat de Belgische F-16’s - of toch hun carrosserie - langer kunnen vliegen dan gedacht. Vandeput zei toen al dat hij niet op de hoogte was van een langere levensduur van de F-16’s en bestelde twee onderzoeken.

Op het externe onderzoek van het federaal auditcomité is het nog wachten, maar de interne audit van het leger is zo goed als klaar. Volgens De Morgen blijkt daaruit dat het kabinet-Vandeput niet werd ingelicht over de berekeningen van Lockheed Martin. De naam van Claude Van de Voorde, de ex-kabinetschef van Vandeput, komt namelijk niet voor bij de personen die op de hoogte waren van de studie.

“Men dacht (binnen het leger, red.) dat het beter was om deze onvolledige info niet te delen, uit vrees dat de politiek de finesses van de berekeningen niet zou begrijpen en er heisa zou ontstaan”, vat een bron samen. “Maar die beslissing kan het leger niet zelf nemen.”

