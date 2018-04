Dit is Nasim Aghdam, de vrouw die drie mensen neerschoot bij YouTube en opkwam voor dierenrechten

In de Amerikaanse media is de schutter van de schietpartij op het hoofdkwartier van YouTube bekendgemaakt: Nasim Aghdam. De 39-jarige vrouw kwam op voor dierenrechten en maakte zelf gretig gebruik van het videokanaal om - vaak erg bizarre - filmpjes te posten.

Dinsdag vond rond 12.46 uur plaatstelijke tijd een schietpartij plaats op het hoofdkwartier van YouTube in San Bruno, Californië. Politie en hulpdiensten waren snel ter plaatste, maar de dader - de 39-jarige Nasim Aghdam - had zichzelf al van het leven beroofd.

De vrouw die geen dodelijke slachtoffers maakte maar wel drie mensen neerschoot voor ze zelfmoord pleegde, zou een frequente gebruiker zijn van de videowebsite. Volgens lokale media was ze woedend op het bedrijf vanwege hun ‘dictatoriale’ nieuwe beleid. Zo zou YouTube de inhoud van haar - vaak erg bizarre - video’s, die ze zelf op het kanaal plaatste, regelmatig gefilterd hebben.

In onderstaand filmpje, dat ze in januari 2017 online plaatste, zegt Aghdam dat YouTube haar video’s discrimineert waardoor ze minder kijkers heeft dan gewoonlijk het geval was. Ook op haar website staat een manifest waarin ze YouTube beschuldigt van broodroof.

Waarschuwing van vader

De verschillende YouTube-kanalen van de vrouw met Perzische roots werden enkele uren na de schietpartij offline gehaald. Haar vader, de Iraniër Ismail Aghdam, zou eerder gewaarschuwd hebben voor zijn dochter. Hij zei dat de politie zijn dochter op de ochtend van de schietpartij in een auto had zien slapen nadat hij haar de dag ervoor had opgegeven als vermist.

Relatieproblemen motief?

Lokale media berichtten snel na de feiten dat Aghdam het gemunt had op haar vriend, die op het hoofdkantoor van YouTube werkte. De relatieproblemen zouden een motief vormen voor de schietpartij. Er is zelfs sprake van een eerder incident waarbij ze haar vriend verwond zou hebben met een handwapen. Maar dat werd nog niet bevestigd door de lokale autoriteiten.

Een van de drie slachtoffers die werden neergeschoten, een 36-jarige man, zou haar vriend - en dus het beoogde doelwit - geweest zijn. De man ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nog twee andere vrouwen werden geraakt: een 32-jarige verblijft eveneens zwaargewond in het ziekenhuis, een 27-jarige vrouw verkeert in “goede toestand”.

Aghdam was veganist en een dierenrechtenactiviste. Foto: Facebook

Dierenrechtenactiviste

Aghdam was veganist en een dierenrechtenactiviste. Zo steunde ze onder meer met volle overgave dierenrechtenorganisatie PETA. In de video’s en foto’s die ze online plaatste gaat het dan ook voornamelijk over die onderwerpen: van veganistische recepten en haar liefde voor (eigen) dieren tot parodieën van supersterren.

Hoewel Aghdam er niet voor terugdeinst om gevoelige onderwerpen aan te snijden met betrekking tot dierenmishandeling, vallen haar video’s toch vooral op door het bizarre gegeven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.