Man steekt ziekenhuis in brand “omdat zoontje 2 uur moest wachten op behandeling”

Nadat het zoontje van een onbekende man te lang moest wachten op een behandeling, besloot de vader het heft in eigen handen te nemen. Hij stapte het ziekenhuis binnen met een fles benzine en stak het ziekenhuis in brand.

Er zijn bizarre beelden opgedoken uit het ‘Bruno Born Hospital’ in Brazilië. Op de video van zondag is te zien hoe een woeste man het onthaal in brand steekt. Dat deed hij omdat hij twee uur had moeten wachten tot zijn zoontje behandeld werd. Na de behandeling ging hij naar huis, maar kwam met een fles benzine terug om de boel in brand te steken. “Maar ik heb wel eerst iedereen gevraagd om de ruimte te verlaten”, klonk het nog verdedigend.

Er vielen geen gewonden, maar er is wel veel schade aan de onthaaldesk.