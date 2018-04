“Marsman” Ronaldo domineert de voorpagina’s: kranten zijn lyrisch over magistrale omhaal van Portugees

Zelfs de supporters van Juventus konden niets anders dan hun respect en verbazing uiten na het tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo in de kwartfinales van de Champions League. De Portugees van Real klopte Gigi Buffon met een van de beste retro’s ooit. Ronaldo domineerde dan ook de voorpagina’s op woensdag.

Eigenlijk was het allemaal de schuld van Giorgio Chiellini. De Italiaanse topverdediger vertrouwde zijn doelman onvoldoende en tikte de bal weg voor Buffon kon ingrijpen toen Ronaldo aandrong. CR7 pikte de bal op en kreeg het leer uiteindelijk terug om die op goddelijke wijze in de rechterhoek te knallen. Van Italiaanse en Spaanse tot Britse en Portugese kranten, niemand kon zwijgen over de goal van Ronaldo.

De Turijnse krant Tuttosport: “Van een andere planeet”

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport: “CRWOW!”

De Romeinse krant Corriere dello Sport: “Kunstwerk”

Het Italiaanse Libero: “Juventus streed tegen een marsman”

De Spaanse krant AS: “Van welke planeet komt hij?”

Het Spaanse Marca: “Dé goal”

Het Engelse The Daily Mail: “Is dit de beste Champions League-goal ooit?”

De Britse krant Metro: “Hij is van een andere planeet”

Het Engelse The Times: “Ronaldo excelleert met wondergoal”

Het Portugese A Bola: “Hij is de beste!”

De Portugese krant Record: “Van een andere planeet!”

Het Franse L’Equipe: “Op een andere planeet”