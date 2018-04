Oud-burgemeester van Leuven Alfred Vansina op 91-jarige leeftijd overleden

Alfred Vansina, die van 1977 tot 1994 de eerste burgemeester was van Leuven, is overleden Foto: BELGAONTHESPOT

Leuven - Alfred Vansina, die van 1977 tot 1994 de eerste burgemeester was van de fusiestad Leuven, is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het stadsbestuur dinsdagavond. De CD&V-politicus was van 1995 tot 2000 tevens de eerste voorzitter van de Vlaams-Brabantse provincieraad. Hij is ook de vader van huidig schepen Dirk Vansina (CD&V).

Vansina startte zijn politieke carrière in 1959 als voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand (de voorloper van het OCMW) in Kessel-Lo. Vervolgens was hij er vanaf 1965 tot 1976 als eerste schepen bevoegd voor Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.

In 1977 werd hij de eerste burgemeester van de fusiestad Leuven, een functie die hij drie legislaturen lang zou waarnemen. In de periode 1968-1994 was hij lid van de Brabantse provincieraad en van 1971 tot 1994 ook ondervoorzitter. Na de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant in 1995 was hij tot 2000 de eerste voorzitter van de provincieraad.

Parken en restauraties

Het provinciedomein van Kessel-Lo beschouwde hij zelf als een van zijn mooiste realisaties. Als schepen en provincieraadslid kon hij in de jaren 60 de verkaveling van het Leopoldspark en het Vijverpark verhinderen. Voor het Leopoldspark werd in 1966 immers een verkavelingsvergunning aangevraagd voor 229 woningen. Op zijn initiatief kocht de provincie de beide parken, samen met het toenmalige Van Hemelrijckcentrum en gronden van de Stichting Studiebeurzen van het Seminarie, en realiseerde op die manier het huidige provinciedomein.

Als Leuvens burgemeester startte hij de restauratie van de Sint-Pieterskerk, liet hij de stadhuisgevel restaureren, net als onder meer het Augustinesseklooster, de kapel Romaanse Poort en de abdijkerk van Vlierbeek. Onder zijn bewind werd ook de Ladeuzeparking aangelegd en de Brabanthal gebouwd.

Eerste verkeerscirculatieplan

In het begin van de jaren 90 stelde hij het eerste verkeerscirculatieplan voor de binnenstad in werking, waarbij onder meer het autoverkeer op de Grote Markt drastisch beperkt werd. Vansina gaf ook de opdracht voor de uittekening van de beleidsplannen voor de stationsomgeving, die nadien onder het bestuur van Louis Tobback (sp.a) gerealiseerd werden.

Vansina wordt op donderdag 12 april om 10 uur begraven in de Abdijkerk van Vlierbeek in Kessel-lo.