Amerikaanse legerhelikopter stort neer nabij Mexicaanse grens, vier doden gevreesd

Een helikopter van de US Marine Corps is dinsdag (lokale tijd) in het zuiden van Californië neergestort tijdens een trainingsvlucht. Vier bemanningsleden zaten aan boord, zij zijn vermoedelijk om het leven gekomen. Dat meldt de 3rd Marine Aircraft Wing, een luchtvaarteenheid van de Amerikaanse marines. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Het gaat om een CH-53E Super Stallion-helikopter van die eenheid. Het toestel stortte neer in de buurt van El Centro. De 3rd Marine Aircraft Wing is de grootste eenheid aan de westkust van de US Marine Corps, een onderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten.

“Vier bemanningsleden waren aan boord van het toestel”, aldus de eenheid in een persbericht op sociale media. Zij zijn vermoedelijk omgekomen en worden geïdentificeerd, klinkt het nog.

Eerder op dinsdag stortte nog een vliegtuig van de Marines neer op de internationale luchthaven van Djitbouti tijdens het opstijgen. De piloot van de AV-8B Harrier kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen en kreeg medische verzorging. De toestand van de piloot is stabiel. Er vielen geen andere gewonden. De crash veroorzaakte ook geen schade aan de infrastructuur van de luchthaven.