Applaus voor tegenstander à la Ronaldo? Tien jaar geleden gebeurde hetzelfde tijdens Real - Juventus

Juventus ging dinsdag voor eigen publiek met 0-3 onderuit tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer, waaronder een magistrale omhaal, en kreeg applaus van de thuisaanhang. Ongezien? Niet echt, tien jaar geleden gebeurde exact hetzelfde… in Madrid.

Respect, verbazing en ongeloof. Die drie woorden beschreven best de gevoelens van de supporters van Juventus toen Ronaldo de 0-2 op het bord zette met een doelpunt om nooit meer te vergeten. Er volgde een uitgebreid en welverdiend applaus vanaf alle banken in het Juventus Stadium.

Het is opmerkelijk wanneer voetbalfans een lofzang afsteken voor een bezoekende speler maar niet uniek, zelfs niet in een confrontatie tussen Juve en Real. Tien jaar geleden speelde namelijk hetzelfde zich af in het Bernabeu in Madrid, met een Italiaan als grote meneer.

Deze topclubs kwamen elkaar in het seizoen 2008/2009 tegen in de groepsfase van de Champions League. Juventus had in oktober met 2-1 gewonnen van Real en dus waren Los Blancos uit op wraak. Die kwam er echter niet. Integendeel, de Oude Dame kwam met 0-2 winnen in Madrid dankzij twee doelpunten van Alessandro Del Piero. Eerst een lage schuiver met links, daarna een heerlijke vrije trap met rechts voor Iker Casillas.

Het hele Bernabeu stond recht toen de Italiaan naar de kant werd gehaald en vervangen werd door Paolo De Ceglie. Tien jaar later kreeg Ronaldo dus nagenoeg dezelfde behandeling in Turijn.