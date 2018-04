Vaders en moeders met één kind benadeeld in zoektocht naar job

Mannen die in hun sollicitatiebrief aangeven dat ze vader zijn, worden minder vaak uitgenodigd op gesprek dan kinderloze sollicitanten. Terwijl vrouwen met één kind minder kans maken dan moeders van twee kinderen.

Dat zijn de resultaten van een onderzoek van de UGent en KULeuven onder leiding van professor Stijn Baert. In totaal verstuurden de onderzoekers 960 sollicitaties voor jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het betrof sollicitaties voor posities als administratief medewerker, productiearbeider, kelner, orthopedagoog, vertegenwoordiger en logistiek planner. De kandidaten waren 28 of 38 jaar oud. Per vacature werden twee kandidaten voorgesteld. De cv’s verschilden in details en lay-out maar waren gelijkaardig in productiviteitsbeïnvloedende kenmerken. Wat wezenlijk verschilde, was dat een van beide kandidaten een of twee kinderen vermeldde.

“We zijn begin 2016 fictief ingegaan op 960 Vlaamse vacatures. Op elk daarvan stuurden we telkens vier brieven. Eén als vader, één als kinderloze man, één als moeder van twee kinderen en één als moeder van één kind.”

Dan was het wachten op wie op gesprek werd uitgenodigd. Dat leverde interessante inzichten op. Voor de typisch mannelijke beroepen (bv handarbeider of vertegenwoordiger) heb je als kinderloze man 18 procent meer kan om op gesprek te worden uitgenodigd dan als vader.

“Uit literatuur weten we dat werkgevers vaders vier nadelen toeschrijven in vergelijking met kinderloze mannen”, zegt Stijn Baert. “Vader zouden op de werkvloer minder ambitieus zijn, minder dominant, minder autonoom en minder onafhankelijk.”

Moeders

Bij de vrouwen viel op dat vrouwen met twee kinderen vaker op jobgesprek mogen dat vrouwen met één kind. De verklaring is deze: vrouwen met twee kinderen zullen allicht niet meteen weer zwanger raken en zullen dus niet meteen uitvallen voor zwangerschapsverlof.

“We noemen dit een ‘statistische discriminatie’. Of een individu discrimineren op basis van eigenschappen die je zijn groep toedicht”, zegt professor Stijn Baert.