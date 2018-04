Temperaturen onder het vriespunt? Dat is geen probleem voor deze Russen in Sint-Petersburg. Op een opmerkelijke video is te zien hoe ze buiten komen om te zonnen terwijl het vriest dat het kraakt.

Met een badhanddoek om hun schouders en slippers aan, trekken heel wat Russen naar buiten om een kleurtje op te doen. En daar blijft het niet bij, want de echte durvers duiken zelfs het ijskoude water in. Daarvoor moeten ze wel eerst een gat maken in het ijs, omdat het water nog bevroren is.