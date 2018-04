POLL. Bekijk hier dé omhaal van Ronaldo, maar is zijn goal de mooiste ooit in de Champions League?

Ronaldo has given us an early contender for #UCL Goal of the Week Voting opens next Wednesday https://t.co/CL0b9kkjIV pic.twitter.com/ALni9fWMT7

Het prachtige tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo (Real Madrid) dinsdagavond in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League bij Juventus (0-3) was volgens zijn coach Zinedine Zidane “misschien nog wel mooier” dan zijn goal in de finale van de Champions League in 2002 in Glasgow.

“Cristiano doet soms dingen die enkel hij kan”, opende Zidane. “We kunnen zeggen dat dit één van de mooiste doelpunten in de geschiedenis van het voetbal is. Hij is misschien nog mooier dan mijn goal in Glasgow. Al was die van mij wel beslissend in een finale”, voegde Zidane er glimlachend aan toe.

De Fransman scoorde in 2002 in de finale van de Champions League tegen Bayer Leverkusen met een weergaloze volley met links de beslissende 2-1. Die wordt over het algemeen aanzien als dé goal der Champions League-goals. Is die eer nu weggelegd voor de retro van Ronaldo?