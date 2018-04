Mislukte transfer van Aleksandar Mitrovic blijft Anderlecht achtervolgen

Fulham heeft dinsdagavond op de 40e speeldag in het Engelse Championship een 2-0 thuisoverwinning geboekt tegen Leeds United. Oude bekende Aleksandar Mitrovic had met een assist en een doelpunt een groot aandeel in de driepunter.

Kevin McDonald (33.) bracht Fulham op Craven Cottage op voorsprong dankzij een gelukje. Met het achterwerk verlengde hij de kopbal van Mitrovic tegen de netten. Net voorbij het uur rondde de Servische ex-spits van RSC Anderlecht een pijlsnelle counter af in de korte hoek.

Denis Odoi maakte de partij vol bij Fulham, dat in de stand voorlopig oprukt naar de derde plaats. “The Cottages” profiteerden optimaal van de draw van Wolverhampton tegen Hull City (2-2), al bedraagt de voorsprong van de competitieleider op Fulham nog steeds 11 punten met nog zes speeldagen te gaan. Bij Leeds United was Laurens De Bock niet te bespeuren op het wedstrijdblad. Hij staat aan de kant met een hamstringblessure. De traditieclub bezet de dertiende positie.

Mitrovic zit nu al aan acht doelpunten in elf wedstrijden voor Fulham. De Servische spits stond in januari dicht bij een overgang naar Anderlecht, maar de deal voor een uitleenbeurt sprong uiteindelijk af. Afgelopen weekend had paars-wit hem nochtans goed kunnen gebruiken aangezien het met 0-2 verloor tegen AA Gent op de eerste speeldag van Play-off 1.