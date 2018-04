Man klimt op brug en veroorzaakt file van 5 uur

De politie van het Australische Sydney had woensdag de handen vol. Een man was op de Harbour Bridge gekropen en creëerde zo een file van maar liefst vijf uur.

Lokale media hebben gemeld dat een man rond 4.30 uur op de Harbour Bridge was gekropen. De reden is tot nu toe nog altijd onbekend. Wat wel geweten is, is dat zijn stunt al het verkeer meteen lam legde. De politie heeft er zo’n vier uur over gedaan om de man te kalmeren en uiteindelijk naar beneden te brengen. Eenmaal hij terug op de begane grond was, werd hij gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in een stabiele toestand.