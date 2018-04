Licht aan het einde van de tunnel? Deschacht traint weer met A-kern van Anderlecht

Olivier Deschacht werd vanmorgen gesignaleerd op Anderlecht. Dat was opvallend want de A-kern traint. Niet veel later kwam paars-wit met het nieuws dat de veteraan weer mag meetrainen met de eerste ploeg.

"Na intern overleg werd besloten om Olivier Deschacht opnieuw in de A-kern op te nemen nadat hij de voorbije anderhalve maand in de B-kern doorbracht. De 37-jarige verdediger hervat vandaag de trainingen met de groep", klinkt het op de clubwebsite.

Gisteren deed hij al niet meer mee met de U21. Officieel om geen jongeren te blokkeren, maar met alle defensieve problemen kan Anderlecht Deschacht misschien nog gebruiken in Play-off 1.

Deschacht heeft zich altijd als een prof gedragen bij de B-ploeg van paars-wit. Eens hij zich over de verbanning had heengezet, heeft hij geen enkele training gemist. Hij vroeg ook zelf om de beloftenwedstrijd tegen Standard te spelen, waarin hij scoorde. De verdediger bleek een voorbeeld voor de jongeren en was altijd op tijd, ondanks de moeilijke periode. Deschacht had namelijk geen kastje meer in de kleedkamer van de A-kern en mocht niet mee op teambuilding.