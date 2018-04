‘Kolonisten’ van Catan spelen mag niet meer, Francken noemt het “waanzin”

Spelfabrikant 999 Games heeft - in alle stilte - de naam van een van hun meest succesvolle spellen veranderd: ‘Kolonisten van Catan’ is niet meer, voortaan speel je gewoon ‘Catan’.

Wie thuis het gezelschapsspel ‘De Kolonisten van Catan’ in de kast liggen heeft, kan het binnen een tiental jaren een uniek stuk noemen. Voortaan zal 999 Games, de fabrikant van het populaire gezelschapsspel, het namelijk niet meer in de rekken brengen.

Klachten

De spellenfabrikant zegt al jaren klachten te krijgen over de naam van het spel. “We zouden teruggaan naar de blanke roots en werden gewezen op het Nederlandse koloniale verleden. We zouden zelfs steun geven aan de bouw van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever”, klinkt het bij Bert Calis, een woordvoerder van 999 Games. Het bedrijf wou af van die negatieve bijklank, daarom werd de naam van het spel in alle stilte gewijzigd naar ‘Catan’, zonder ‘kolonisten’ dus.

De ‘nieuwe’ versie Foto: 999 Games

Imperium uitbouwen

Bij het voormalige ‘de Kolonisten van Catan’ is het de bedoeling dat spelers zo snel mogelijk een aantal punten scoren door wegen, dorpen en steden te bouwen. “Je breidt je imperium uit in een land dat nog niet bestaat”, zegt Calis. “Het draait niet om oorlog voeren en er worden ook geen historische gebeurtenissen nagespeeld. Van kolonisatie van land waar al mensen wonen is helemaal geen sprake.” In de ‘nieuwe’ versie van het spel blijft het doel hetzelfde.

Er zijn inmiddels 1,5 miljoen exemplaren van ‘Kolonisten van Catan’ verkocht. In 1999 werd het gezelschapsspel verkozen tot ‘Speelgoed van het Jaar’.

“Waanzin” volgens Francken

Minister van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet te spreken over de naamswijziging. Op zijn sociale mediakanalen Twitter en Facebook plaatste hij de niet te misverstane boodschap dat “hij helemaal klaar is met die politieke-correcte waanzin” en vraagt hij zich openlijk af “welke zinnige mensen zich hier nu aan kunnen storen”.

“Het is allemaal onze schuld en het enige wat wij - blanke Europeanen - nog mogen voelen is schuld en schaamte”, klink thet nog. Met de bedrijven die daar in meegaan, wil hij liever niets meer te maken hebben.

Ook de Nederlandse fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD vindt de naamswijziging nogal verkrampt, zegt hij in de Nederlandse krant AD. Volgens hem laat de fabrikant zich leiden door ’een paar gekkies in hun mailbox’.