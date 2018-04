Nog nooit was er zo veel aandacht voor well-being op de werkvloer. Van bewegen en sporten tot gezonde voeding. Maar ook ons hoofd verdient de nodige aandacht. Want ons brein zit in crisis. Focus is het nieuwe streefdoel. “Laat je niet afleiden door konijnen als je op olifanten jaagt.”

“Hoe komt het dat ik het telefoonnummer van mijn eerste lief nog perfect uit het hoofd ken, maar dat van mijn echtgenoot maar niet kan onthouden?”, stelt psychologe en consultant Elke Geraerts. Dat komt omdat we midden in een breincrisis zitten. “Haast alle kennis en kunde waarvoor we ons brein gebruiken, hebben we uitbesteed aan apparaten.”

Verslaafd

Een telefoonnummer onthouden, is niet langer nodig. Onze smartphone doet dat wel voor ons. En waarom nog een nieuwe taal leren als we mekaar binnenkort probleemloos kunnen verstaan dankzij een app? In de Verenigde Staten is Alexa erg populair, een slimme huisgenoot en virtuele assistent, die je onder meer helpt om je boodschappen samen te stellen. “Maar al die outsourcing aan apparaten heeft één groot nadeel: ons brein, wat eigenlijk een spier is, raakt danig verslapt”, merkt Elke Geraerts van Better Minds at Work op. Zo’n verslapt brein werkt volgens haar zelfs depressies, burn-out en stress in de hand. “Binnenkort zullen we gemakkelijk honderd jaar kunnen worden. Maar we zullen het moeten doen met een verwaarloosd brein.”

Dat brein is niet alleen verslapt, maar ook verslaafd: aan connectiviteit. “Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat we niet langer dan acht seconden onze aandacht ergens op kunnen richten. Willen we vermijden dat focussen (en dus werken) nog verder verslapt, dan moeten we volgens Elke Geraerts nu ingrijpen. “Mensen willen ook best in hun brein gestimuleerd worden”, stelt ze. “Je kunt je brein onder meer voeden door bewust te kiezen voor focus en multitasken te vervangen door singletasken.”

