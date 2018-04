Zware brand bij sanitair bedrijf: omliggende huizen geëvacueerd vanwege giftige rook

Menen - Er woedt woensdagochtend een zware brand bij de firma Saverwel, een sanitair bedrijf in Lauwe (Menen). De brandweer is massaal ter plaatse. Omliggende huizen zijn geëvacueerd vanwege giftige rook.

De brand brak woensdagochtend uit in de Dronckaertstraat in het West-Vlaamse Lauwe. Het gaat om een grote uitslaande brand in een loods bij het sanitaire bedrijf Saverwel. De brandweer is volop aanwezig om het vuur onder controle te krijgen.

Er zijn grote, zwarte rookpluimen te zien. Omliggende huizen zijn geëvacueerd vanwege de giftige rook. Er wordt gevreesd voor de aanwezigheid van asbest.