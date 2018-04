René Weiler lucht zijn hart op Zwitserse televisie: “Ik volg Anderlecht niet meer, het levert me niets op”

Hoe zou het René Weiler vergaan? De Zwitserse ex-coach van Anderlecht kijkt nog steeds van aan de zijlijn toe nadat hij in september van dit jaar door Anderlecht op een zijspoor werd gezet. Afgelopen weekend liet hij nog eens van zich horen op de Zwitserse televisie waar hij werd uitgenodigd in ‘Heimspiel’, de Zwitserse tegenhanger van Extra Time.

Weiler was er te gast om de topper tussen Young Boys Bern en FC Basel te analyseren. Maar uiteraard werd er ook terug gekeken op zijn mathematisch succesvolle passage bij Anderlecht waarmee hij vorig seizoen nog kampioen speelde. Niet met sprankelend voetbal, wel met resultaten. Zijn ‘verwijdering’ kwam dan ook als een verrassing voor de Zwitser. “Ik had het echt niet zien aankomen”, bekent hij. “We hadden ons zelfs net gesetteld in een nieuw en groter huis. Om maar te zeggen dat ik er vanuit ging dat ik nog wel even bij Anderlecht zou blijven. Een reden? Ik zou kunnen zeggen dat voetbal zo in elkaar zit maar en dat in het voetbal alles mogelijk is. Maar nogmaals, ik hield het niet voor mogelijk dat Anderlecht aan de kant zou schuiven.”

De Zwitser is met een flinke kater achtergebleven. Anderlecht interesseert hem niet meer. “Ik volg Anderlecht niet meer. Het levert toch niets op. Mij niet en ook Anderlecht niet.”

Over de details van de breuk met paars-wit blijft Weiler in het ongewisse. “Ik weet dat jullie graag de feiten willen kennen maar die kan ik nu nog niet prijsgeven. Het is een boeiend verhaal, misschien vertel ik het later wel.”

Weiler is nog steeds aan het bekomen van de breuk maar heeft het voornemen om terug te keren in het voetbal. “Maar liefst in een club waarin mensen met elkaar samenwerken en er een project is”, sneert hij nog even naar zijn Brusselse werkgever. “En het hoeft niet per se een job als coach te zijn. Ik sta voor alles open. En dat mag ook in het buitenland zijn.”