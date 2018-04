Leraar werd onterecht beschuldigd van aanranding van minderjarigen, maar is toch zijn adoptiezoontje kwijt

Een jonge leraar zijn wereld is ingestort, nadat iemand hem vals beschuldigde van aanranding van minderjarige meisjes. Dat is meegedeeld op de jaarlijkse bijeenkomst van the National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers (NASUWT). De gevolgen voor de anonieme Britse man zijn enorm zwaar: hij krijgt zijn adoptiezoon niet meer terug.

Jarenlang had de leraar uit een Britse school samen met zijn vrouw geprobeerd om een kindje te adopteren. En dat is een tergend lang proces: talloze agentschappen onderwerpen de toekomstige ouders aan een spervuur van vragen en voorwaarden. Toen het koppel eindelijk hun adoptiezoontje in hun armen mocht nemen, dacht het gezin dat hun geluk niet meer opkon.

Totdat de leraar tijdens zijn vaderschapsverlof plots een ernstige klacht over zich heen kreeg. Iemand had hem ervan beschuldigd dat hij “verschillende jonge meisjes ongepast had aangeraakt”. Meteen werd er een onderzoek gestart naar de aantijgingen. Directie, politie, maatschappelijk werkers, iedereen werd ingezet om de waarheid te achterhalen, terwijl de leraar zijn onschuld uitschreeuwde.

Leven overhoop

Ook al was het dan een valse beschuldiging, het leven van de man werd volledig overhoop gehaald. “Het drijft leerkrachten tot wanhoop, als ze op die manier aangepakt worden. Ze zijn helemaal in shock. Het is absolute horror. Ik heb met verschillende leraren gesproken, die beginnen hyperventileren door de verschrikkelijke situatie waarin ze zich bevinden”, vertelt Neil Butler, woordvoerder van NASUWT aan Daily Mail.

Een jaar lang was de man geschorst van zijn werk en kreeg zijn omgeving de beschuldigingen te horen. De maatschappelijk werkers hadden uit voorzorg de adoptiezoon uit het gezin weggenomen. En de man mocht vanaf de eerste dag ook niet meer alleen zijn met zijn tienerzoon.

Te laat

Na het onderzoek was er echter maar één conclusie: het ging om valse beschuldigingen. Maar het was ondertussen te laat. Het adoptiekind zou nooit meer terugkeren naar het gezin van de leraar, omdat de sociale diensten hem ondertussen elders hadden geplaatst.

De woordvoerder van NASUWT wilde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met dit voorbeeld de “lafheid” van het onderzoeksteam aankaarten. De politie, sociale dienst en directie zou zich te snel en voorbarig vijandig opstellen tegenover de beschuldigde, zonder dat er iets bewezen is. Niet omdat ze de mogelijke slachtoffers willen beschermen, maar omdat ze vooral denken aan hun eigen naam. Bovendien is er één groot probleem volgens Butler: het onderzoek wordt met veel toeters en bellen uitgevoerd, terwijl de onschuld van de man amper naar buiten komt en de foutieve behandeling van de leraar niet wordt rechtgezet.

“In dit geval heeft dat twee levens verpest: dat van de leerkracht én dat van zijn jonge adoptiezoon, een kind dat nooit meer in dat warme gezin zal terechtkomen. En dat allemaal door valse beschuldigingen”, aldus Butler.