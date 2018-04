Man tijdens Facebook Live door een vriendin in het hoofd geschoten

Een man in Houston is door zijn eigen vrienden in het hoofd geschoten, terwijl dat live op sociale media te zien was. Devyn Holmes (26) zat in een geparkeerde auto, terwijl de vrouwelijke chauffeur “aan het spelen was” met een geladen pistool. Samen met de passagier op de achterbank was ze goed bevriend met Holmes. Maar hun spel liep gruwelijk mis.

Live op Facebook kon iedereen “het spel” van de drie vrienden volgen. In het clipje is te zien dat een vriendin van hem zwaait met het wapen, het laadt en dan naar de camera richt. De kijkers horen de man nog zeggen “dat zij hem zenuwachtig maakt”, hij probeert haar tegen te houden.

Een paar seconden later gaat het echter vreselijk mis. Het pistool gaat af en de man wordt naar verluidt in zijn hoofd geraakt. De beelden die op sociale media rondgaan laten het fatale schot niet zien, maar toen wel dat hij in elkaar zakt, compleet onder het bloed, terwijl zijn vrienden in paniek reageren.

De man werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Hij vecht momenteel voor zijn leven in het Ben Taub Hospital, schrijft nieuwssite KHOU. De artsen houden hem in leven via een beademingstoestel. Zijn twee kinderen en zijn vrouw wijken niet van zijn bed.

Cassandra Damper, de vrouw die in de video zwaaide met het wapen, is gearresteerd. Ze wilde het kruit van het wapen afvegen en werd dan ook aangeklaagd wegens manipuleren van het bewijsmateriaal. In een verhoor zei ze dat ze niet wist het pistool geladen was. De andere man in de auto is niet aangeklaagd.