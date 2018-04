Rusland zet Belgische diplomaat het land uit

Rusland gaat één Belgische diplomaat het land uitwijzen. Het gaat om een medewerker die gevestigd is in Moskou, zo heeft de Belgische overheidsdienst Buitenlandse Zaken woensdag bevestigd. Rusland reageert daarmee op de beslissing van de Belgische regering, die vorige week ook één Russische diplomaat had uitgewezen.

De beslissing werd door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Belgische vertegenwoordiging in Moskou meegedeeld. Over de identiteit van de betrokken diplomaat bestaat geen duidelijkheid.

Op de Belgische ambassade in Moskou werken een handvol diplomaten, maar daarnaast zijn er in Rusland ook nog Belgen aanwezig die zich bezighouden met de consulaire taken. Voorts heeft België er nog vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten, een verbindingsofficier van de federale politie en nog één van de douane.

Het uitzetten van diplomaten is een gevolg van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal, op zondag 4 maart in het Britse Salisbury. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd. Daarop volgde een diplomatenoorlog waarbij bijna dertig landen beslisten om alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. In een tegenzet stuurt Rusland evenveel diplomaten terug naar hun land.

