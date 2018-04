Open VLD geeft startschot voor campagne: “Gewoon doen”

Brussel - Open VLD heeft het startschot gegeven voor de verkiezingscampagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De slogan luidt ‘Gewoon doen’. “Iemand met een blauw DNA steekt de handen uit de mouwen en houdt de voeten op de grond”, licht voorzitster Gwendolyn Rutten toe.

De Vlaamse liberalen gaven woensdagochtend het startschot voor de campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in een loods in het landelijke Huldenberg. Geen stropdassen of hoge hakken maar opgestroopte mouwen en sportieve schoenen: de Open VLD-top steekt de handen uit de mouwen en plakt zelf de affiches.

De bijzondere locatie moet de baseline voor de komende verkiezingen onderstrepen: ‘Gewoon doen’. “Op de burgemeesterstoel nemen we initiatieven die voor mensen het verschil maken”, licht Rutten toe. “Dat gaat soms over heel kleine dingen, zoals de stoep herstellen of een zebrapad aanleggen, maar soms ook over heel grote dingen. Kijk maar naar wat Bart Somers in Mechelen heeft bereikt.

Dubbele bodem

Al heeft de slogan ook een dubbele bodem, stelt de voorzitster. Gewoon doen met de nadruk op gewoon, tegen dingen als bijvoorbeeld polarisatie, licht ze toe. “Maar de nadruk ligt op de eerste betekenis”.

‘Gewoon doen’ is “veel meer dan een campagne alleen”, benadrukt Rutten. “We weten dat je geen verkiezingen wint door alleen maar campagne te voeren. De mensen liggen niet wakker van de zoveelste politieke affiche. Wij willen ze winnen door wat we doen, wat we gedaan hebben in de regeringen, parlementen en gemeenteraden”, zegt ze.

Oproep aan alle mensen

De Open VLD-boodschap is simpel: het gaat goed in Vlaanderen, en dat moeten we zo houden. “Niet alleen de politiek moet de handen uit de mouwen steken, dit is ook een oproep aan alle mensen die net als wij liever dingen doen dan erover te praten”, zegt Rutten. “Daar herken je iemand met een blauw DNA aan.”

Ook wat de ambities betreft zijn de liberalen duidelijk. “We hebben nu zeventig burgemeesters. We willen vooruit”, zegt Rutten. Alle steden en gemeenten zijn belangrijk benadrukt ze, al zijn een aantal nieuwe centrumsteden wel mooi meegenomen. Open Vld denkt daarbij vooral aan Gent, waar Mathias De Clercq het opneemt tegen Rudy Coddens (sp.a) en Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “In Gent gaan we resoluut voor de sjerp. Mathias is de perfecte kandidaat. Hij kent Gent door en door en dademt de lijn van de partij: handen uit de mouwen, voeten op de grond.”

In Oostende neemt Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein het op tegen de sp.a van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte. De socialisten zwaaien al 24 jaar de plak in de badstad, maar als Tommelein wint, blijft hij niet op post in de Vlaamse regering, herhaalde hij woensdag nog eens.