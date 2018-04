Vrouw moet uit wagen bevrijd worden na vreemd ongeval

Tielt - Een vrouw is woensdag om onduidelijke redenen van de weg geraakt in het West-Vlaamse Tielt. Ze belandde in de gracht en moest door de brandweer uit haar wagen bevrijd worden. Ze raakte gewond, maar niet ernstig.

Het ongeval gebeurde woensdagvoormiddag op de Pittemsteenweg in Tielt. De vrouw reed vanuit het centrum van Tielt op de verbindingsweg richting Pittem, toen ze plots om een onduidelijke reden de controle over het stuur verloor. Ze ging van de weg af en belandde in de gracht.

De vrouw raakte niet meer uit haar wagen omdat die vast zat tussen de afbakening en een verlichtingspaal. De brandweer moest ter plaatse komen om haar langs de achterkant van haar auto te bevrijden.

De vrouw raakte gewond, maar niet ernstig.