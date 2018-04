Ook deze onbekende Belg ging ooit de wereld rond met een wel heel bijzondere omhaal: "Plots kreeg ik weer berichtjes"

Kent u Glenn Van Der Linden? U hoeft zich nergens voor te schamen als het antwoord neen is. Centrale verdediger bij Hoogstraten VV, hartje Kempen. Speelde ooit één seizoen in tweede klasse. En scoorde daarin één wel heel bijzonder doelpunt.

Uiteraard had de dertigjarige Kempenaar het doelpunt van Cristiano Ronaldo gisteravond gezien. Maar de link met de goal die hij zelf ooit maakte op het veld van Moeskroen, durfde hij niet meteen leggen. “Tot ik vanochtend weer berichtjes begon te krijgen van vrienden, dat ik ooit ook zo’n doelpunt had gemaakt”, lacht Van Der Linden.

Ooit, dat was 21 september 2013, op het veld van de huidige eersteklasser Royal Excelsior Moeskroen. De ambitieuze Henegouwers willen terug naar eerste klasse en zullen daar op het einde van het seizoen ook inslagen. Hoogstraten hoopt het behoud te realiseren, iets waar de Kempenaren op het einde van het seizoen niet in slagen. Die avond zijn de verhoudingen duidelijk. Moeskroen loopt op een drafje uit tot twee-nul. Tot Hoogstraten zeven minuten voor affluiten een penalty krijgt. “Normaal was niet ik maar mijn broer Roy de vaste penaltytrapper”, vertelt de Kempenaar. “Die stond echter niet op het veld zodat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen.”

En hoe? Van der Linden: “Eigenlijk was die penalty verschrikkelijk slecht getrapt. Maar via de doelman komt de rebound terug in mijn voeten. Ik controleer de bal, sta met mijn rug naar het doel en besluit instinctief een omhaal te proberen.”

Deklat binnen

De Hoogstraten-speler ziet nog net hoe de bal via de onderkant van de deklat in doel verdwijnt. “En ik heb het allemaal zelf moeten doen: voorzet, controle en omhaal. (Lacht) Grapje! Zoiets gebeurt puur instinctief. Al moet ik zeggen dat we - mijn vader, mijn broer Roy en ikzelf - in de tuin vaak hebben geoefend op de omhaal.”

Tot zover de feiten. Maar er waren ook gevolgen. “Ik stapte helemaal niet van het veld met de gedachte dat ik een fantastische goal had gescoord”, klinkt het. “We waren verloren, dat vond ik zuur. Maar in de bus begonnen er al ploegmaats over, dat ik toch een fantastisch doelpunt had gemaakt.”

Wat Van Der Linden niet wist, is dat er beelden waren van zijn strafschop. “Op dinsdagochtend werd ik plots overstelpt met berichten van ploegmaats. Via de sociale media waren die beelden blijkbaar viraal gegaan en wist plots heel de wereld van mijn goal. Het begon met een kort, onduidelijk filmpje dat vermoedelijk met een gsm is gefilmd vanuit de tribune. Gek hoe snel zoiets de wereld rondgaat. Ik heb die week belachelijk veel telefoons gekregen van journalisten van over de hele wereld. Zelfs een Australische journalist wist me te vinden. Dat was met voorsprong de meest hectische week uit mijn carrière. Ik vermoed dat het mij nooit nog zal overkomen. Als ik Moeskroen op televisie zie spelen, moet ik er nog wel eens aan terugdenken.”

Foto: smb

De Kempenaar durft de vergelijking met Cristiano Ronaldo niet aan. “Want hij is een aanvaller en ik een verdediger”, lacht hij. “Neen, zijn treffer was van een ongekende schoonheid. Hij hangt magnifiek hoog in de lucht op het moment dat hij de bal raakt. Wat een atleet, wat een voetballer! En een kwartfinale Champions League is nog altijd van een ander niveau dan een competitiematch in de Belgische tweede klasse. Ik ben er redelijk zeker van dat Cristiano Ronaldo bij Real iets meer verdient dan ik bij Hoogstraten (grijnst).”