Opnieuw brand in Russisch winkelcentrum: één dode, drie brandweermannen gewond

Bij een brand in een winkelcentrum in Moskou moesten woensdag minstens 600 mensen in veiligheid gebracht worden. Een persoon zou in een ambulance onderweg naar het ziekenhuis zijn overleden. Drie brandweerlieden werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brand is nu onder controle. Dat deelde de civiele bescherming van de Russische hoofdstad woensdag mee. Meer dan 20 mensen werden uit de vlammen gered.

Volgens de eerste vaststellingen is de brand op de speelgoedafdeling van het winkelcomplex ‘Persej dlja detej’ (Perseus voor Kinderen) in het oosten van de hoofdstad uitgebroken. De oorzaak van de brand, die op de vierde verdieping was ontstaan, is nog niet bepaald, klinkt het.

Het in kinderartikelen gespecialiseerde winkelcentrum opende in 2009 zijn deuren. Pas vorige week waren bij een brand in een shopping center in de Siberische industriestad Kemerovo meer dan 60 mensen, van wie een veertigtal kinderen, omgekomen. De brand was uitgebroken in de buurt van een speelhoek. Alle nooduitgangen waren geblokkeerd.