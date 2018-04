In 1984 vermoordde hij twee vrouwen en acht kinderen in koelen bloede. Nu loopt deze man weer vrij rond

Palmzondag 1984. In een appartement in New York City treft de politie tien levenloze lichamen aan: twee vrouwen en acht kinderen. Ze zijn allemaal neergeschoten vanop korte afstand. De dader blijkt Christopher Thomas te zijn. Een man die in januari van dit jaar in alle stilte is vrijgelaten uit de gevangenis. Minder dan 35 jaar na de massamoord.

Gepensioneerd speurder Joe Hall was destijds als een van de eersten ter plaatse. Wat hij toen zag, zal hij nooit vergeten.

“In de eerste slaapkamer troffen we een baby aan, doodgeschoten”, vertelt Joe Hall maandagavond in een interview met de Amerikaanse zender PIX 11. “In de woonkamer stonden zetels waarin enkele jonge mensen achterovergeleund zaten. Hun ogen waren open. Ook zij waren doodgeschoten.”

Tien slachtoffers

Hall en zijn collega’s troffen in totaal tien slachtoffers aan. Twee vrouwen en acht kinderen, tussen drie en veertien jaar oud. Ze waren allemaal van dichtbij geëxecuteerd met een kogel door het hoofd. Een van de vrouwen was hoogzwanger.

Eén kind bleek de slachtpartij overleefd te hebben: een dertien maanden oude baby. Zij kroop rond op de vloer, nabij de lichamen van de overledenen.

De dader: Christopher Thomas

Door een ooggetuige slaagde de politie er vrij snel in een verdachte te vinden. Iemand had Christopher Thomas immers in het gebouw gezien op het moment van de moorden.

Thomas bleek al enige tijd ruzie te hebben met de eigenaar van de flat, de veroordeelde cocaïnedealer Enrique Bermudez. De dader kocht geregeld drugs van de man, waardoor de politie vermoedde dat het misschien om een afrekening ging.

Bermudez, die zelf niet aanwezig was toen de feiten plaatsvonden, vertelde de speurders later echter dat Thomas dacht dat hij een relatie had met zijn vrouw.

Doodslag, geen moord

Omdat de jury geloofde dat Christopher Thomas de feiten gepleegd had in een vlaag van pure razernij, werd hij veroordeeld voor doodslag. En niet voor moord. Hij kreeg een reeks opeenvolgende straffen, die samen opliepen tot een gevangenisstraf van 230 jaar.

In de staat New York staat er echter een limiet op de celstraf voor doodslag: maximaal 50 jaar. Het systeem geeft een gedetineerde ook de mogelijkheid om vrij te komen na twee derde van de straf.

Vrijlating

Daardoor kwam Christopher Thomas, dader van de zogenaamde Palm Sunday Massacre, begin januari in alle stilte vrij. Hij zou nu in Queens, een stadsdeel van New York City, wonen.

Voormalig speurder Joe Hall reageert verbolgen op de vrijlating. “Ik was meteen misselijk toen ik het hoorde”, zegt hij aan PIX11. “De man kan gewoon doen wat hij wil, wanneer hij het wil. Het is een schande.”