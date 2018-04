Trump: “We zijn niet in handelsoorlog met China”

“We zijn niet in handelsoorlog met China. Die oorlog werd jaren terug al verloren door de domme, of incompetente, mensen die de VS vertegenwoordigden”, dixit Trump, die ook verwijst naar “het handelstekort van 500 miljard dollar per jaar” en “diefstal van intellectuele eigendommen voor nog eens 300 miljard dollar”. “Dit kan niet blijven duren”, aldus de president.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!