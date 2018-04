Ultrabeveiligd ‘cash centrum’ waar massa geld circuleert komt naar Vlaanderen

Asse - De Nationale Bank van België heeft besloten om in 2024 een nieuw ‘cash centrum’ te bouwen in Zellik, aan de rand van de hoofdstad. De plek zal ultraveilig zijn, wat ook nodig is: er zullen immers miljarden euro’s circuleren. Het proces dat het geld in omloop brengt, zal voor een groot deel geautomatiseerd worden. Kortom: robots zullen zich over ons geld buigen.

Hoewel bankbiljetten gemaakt worden door onze Nationale Bank en de geldmunten bij onze noorderburen in de Koninklijke Nederlandse Munt worden gemaakt, biedt het cash centrum van een centrale bank onderdak aan het logistieke proces om bankbiljetten en munten in omloop te brengen. Het speelt in op de vraag naar contanten door de banken. De bestaande biljetten, die al in circulatie zijn, komen er regelmatig terug voor een kwaliteitscontrole. Het is een soort centrale kassa.

Foto: BELGA

“De bestaande biljetten komen minstens één keer per jaar terug naar de Nationale Bank”, zegt woordvoerder Geert Sciot aan de kranten van de Sudpresse-groep. “Die controle is nodig om muntvervalsing tegen te gaan en de kwaliteit van het biljet te controleren. Als ze zich in slechte staat bevinden, worden ze uit circulatie gehaald.”

Het huidige cash center bevindt zich vandaag in het hoofdgebouw van de Nationale Bank, in het hart van onze hoofdstad. Maar niet voor lang meer: de NBB (Nationale Bank van België) heeft haar oog laten vallen op een site in Zellik en wil het cash centrum in 2024 verhuisd zien. En dat heeft zo zijn redenen.

Robots doen het werk

De bereikbaarheid van het huidige center is niet zo goed: het Brusselse verkeer doorkruisen, is vaak problematisch. Een locatie aan de rand van de stad, zal het vervoer van en naar het cash centrum gemakkelijker én sneller maken. Bovendien is de infrastructuur van het huidige centrum verouderd.

In totaal zouden er 120 medewerkers van de Nationale Bank in het centrum kunnen starten. En dat terwijl er vandaag zo’n 200 mensen aan de slag zijn. Toch zullen er geen ontslagen vallen. “De leeftijdspiramide is vrij hoog bij de Nationale Bank. Werknemers die binnen dit en 6 jaar vertrekken, worden niet meer vervangen. Het zijn de robots die het werk zullen doen.”

Het overgrote deel van het personeel zal dus niet vervangen worden, maar er zullen wel degelijk ‘robots’ aan de slag gaan in het nieuwe cash centrum. De state-of-the-art infrastructuur zal het de Nationale Bank namelijk mogelijk maken om een groot deel van het logistieke proces - voor het in omloop brengen van het geld - te automatiseren. Dat zal het volledige proces veel minder arbeidsintensief en veel efficiënter maken.

Biljetten gaan een jaar mee

Hoeveel bankbiljetten er exact circuleren in het centrum, is niet bekend. Maar naar schatting gaat het om 500 à 700 miljoen bankbiljetten. Dat zijn enkele miljarden. De gemiddelde levensduur van een biljet is een jaar, of toch voor de meest gebruikte: de briefjes van 5, 10, 20, en 50 euro. “Maar sommige gaan twee tot drie jaar mee”, aldus Sciot.

Foto: EPA

Vervalsingen

In het nieuwe cash centrum zal - net als in het huidige - ook een labo- en expertisedienst gevestigd zijn, met als specialisatie het opsporen van valse bankbiljetten. Het aantal in omloop zijnde vervalsingen in België is in de tweede helft van 2017 met bijna 15% gedaald ten opzichte van de eerste helft van dat jaar, dat wil zeggen dat er in dat half jaar ruim 15.000 valse biljetten zijn opgespoord.

De twee meest vervalste bankbiljetten zijn die van 20 en 50 euro. Valse bankbiljetten van 20 euro vertegenwoordigen 25,16% van de totale vervalsingen, terwijl de nepbriefjes van 50 euro 59,96% uitmaken. Deze twee coupures vertegenwoordigen samen dus 85,12% van alle namaakbiljetten (die in 2017 uit de omloop genomen zijn).

Foto: Vum

Geen pottenkijkers gewenst

Het nieuwe centrum komt er op de site van het voormalige transport- en distributiebedrijf Eurobrokers in Zellik. Begin 2019 zullen de huidige gebouwen op de Eurobrokers-site worden gesloopt. Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe cash center tegen 2024 operationeel zijn. Het wordt uiteraard een zwaarbewaakte site met een grote bufferzone en een heleboel camera’s. Het zal niet toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Toch zal het oude centrum niet volledig van de radar verdwijnen. In tegenstelling tot het nieuwe, zal de plek nog steeds een openbare functie hebben: het publiek kan er ten alle tijde terecht om zijn oude bankbiljetten en munten (Belgische franken) om te wisselen voor nieuwe.