Zee-“alien” spoelt aan op strand: “Nog nooit zoiets gezien”

Een Britse toerist in Thailand heeft een erg vreemde vondst gedaan op het strand. Er spoelde een vreemd ding aan dat leek op een alien uit de zee. “Ik heb het teruggegooid in het water, maar daar leek het niet te kunnen ademen”, klonk het.

Louis Burgoyne kon zijn ogen niet geloven toen hij op het strand aan het wandelen was. Voor hem lag een vreemd wezen dat hij niet kon plaatsen. “Ik heb nog nooit iets gezien in mijn hele leven dat daar zelfs nog maar een beetje op lijkt”, zei hij. “Maar ik dacht dat het in de zee behoorde dus pakte het op en gooide het in het water. Tot mijn grote verbazing leek het ding dat niet leuk te vinden, dus besliste ik om het terug op het droge te zetten. Daar kon het wel gewoon ademen. Enfin, ik denk toch dat dat ademen was.”

De Thaise locals verklaarden achteraf dat ze het wezen nog nooit hadden gezien. “Al lijkt het op een alien. Maar dan eentje die uit het water komt”, speculeerden ze. Wat het dier (?) precies is, is nog altijd niet geweten.