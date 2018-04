Gevangenen ontsnappen door bewaker dronken te voeren en te beloven meer drank te halen

Twee gedetineerden zijn met een simpele list uit een zwaarbewaakte Colombiaanse gevangenis ontsnapt. Het duo voerde een bewaker dronken en beloofde hem meer alcohol te halen als de cipier hen liet gaan. Vreemd genoeg kwamen ze niet terug.

De zwaarbewaakte gevangenis van de Colombiaanse hoofdstad Bogota is twee inwoners armer. Gevangenen Jhon Gutiérrez Rincón en Olmedo Vargas stookten hun eigen alcohol in hun cel, een praktijk die vaker voorkomt in de gevangenis ondanks de nodige controles, aldus de directeur.

Het duo zette het vervolgens op een drinken met één van de bewakers. Toen die goed beneveld was, beloofden de gevangenen meer alcohol te gaan halen. De dronken cipier trapte in de val en liet Rincón en Vargas gaan. Zij zijn nog altijd voortvluchtig, meldt de BBC

Collega’s van de bewaker bevestigen dat de bewaker met het tweetal aan het drinken was en zijn adem nadien naar alcohol rook.

De ontsnapte criminelen zijn geen kleine jongens. Rincón is een lid van de rebellenbeweging FARC en werd in 2003 veroordeeld tot 40 jaar cel voor ontvoering. Vargas is een voormalig FARC-lid. Hij zat in de cel voor diefstal.