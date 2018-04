Zuckerberg getuigt op 11 april over privacyschandaal bij Facebook

Facebook-topman Mark Zuckerberg getuigt op 11 april in het Amerikaanse congres over de rol van de socialenetwerksite in het privacyschandaal rond dataonderzoeker Cambridge Analytica.

“Deze hoorzitting zal een belangrijke opportuniteit zijn om licht te werpen op cruciale privacykwesties van de gegevens van consumenten en om alle Amerikanen beter te helpen begrijpen wat er met hun persoonlijke informatie online gebeurt”, aldus de bevoegde commissie in het congres. “We waarderen de bereidwilligheid van de heer Zuckerberg om voor de commissie te getuigen”, klonk het nog.

Facebook is in een privacyschandaal verzeild geraakt toen uitlekte dat het bedrijf Cambridge Analytica op slinkse, mogelijk zelfs illegale wijze aan de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers is geraakt en die heeft gebruikt voor de verkiezingscampagne van VS-president Donald Trump.