Nederlandse middenvelder breekt kuit- en scheenbeen op training

Stijn Schaars heeft tijdens de training bij SC Heerenveen zijn kuit- en scheenbeen gebroken. Met een ambulance is de 34-jarige Nederlandse middenvelder afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij wordt geopereerd, meldt de Friese club.

Het ligt voor de hand dat Schaars dit seizoen niet meer in actie komt voor Heerenveen. In februari kwam Schaars met de club nog tot overeenstemming over een nieuw contract tot medio 2019.

Dinsdag kwam naar buiten dat Real Madrid-huurling Martin Ødegaard zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken en dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt voor Heerenveen. De huurperiode van de negentienjarige aanvallende middenvelder loopt deze zomer af.