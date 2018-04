Komeet zonder sterallures: Mohamed Salah, de sensatie van Liverpool, had in België kunnen voetballen

Manchester City mag dan wel door de Premier League razen, het kijkt behoedzaam naar de confrontatie met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. Op Anfield leed City zijn enige competitienederlaag (4-3) na goals van het aanvalstrio Firmino, Mané en Salah. Met al 37 goals in zijn debuutseizoen is Mohamed ‘Mo’ Salah (25) dé revelatie van de Reds. De Egyptenaar kan straks De Bruyne af te troeven als Speler van het Jaar in Engeland.

