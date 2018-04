Het rapport van Hein Vanhaezebrouck: Anderlecht-coach maakt zijn reputatie van messias voorlopig nog niet waar

Hein Vanhaezebrouck (54) is zes maanden coach van Anderlecht en puur cijfermatig legt hij slechtere resultaten voor dan zijn vijf voorgangers. Dé vraag is of Marc Coucke dat straks aangrijpt om tabula rasa te maken bij Anderlecht en te herbeginnen met een vernieuwde kern én een nieuwe staf, zoals weleens wordt gefluisterd. Zeker als de resultaten in Play-off 1 nog afzwakken. Heins rapport oogt niet zo positief, al heeft hij wel excuses.