Roze Paw Patrol-eetbordjes moeten wegens gezondheidsrisico terug naar winkel

De firma W&O Products roept het eetbordje in melamine met puppy-motief terug, omdat de stof melamine kan loskomen en in de voeding op het eetbord kan terechtkomen. Dat is schadelijk voor de gezondheid. Het artikel wordt sinds 27 november 2017 verkocht bij Zeeman in België .

Bij een controle van het federaal voedselveiligheidsagentschap FAVV werd “een overschrijding van de wettelijke limieten voor de migratie van melamine” vastgesteld, aldus een persbericht van W&O Products. Daardoor kunnen bij gebruik van deze bordjes giftige stoffen in de voeding terechtkomen, wat op lange termijn een gezondheidsrisico kan inhouden voor de consument.

Het gaat meer bepaald om het Paw Patrol bordje uit melamine in een roze kleur met puppy motief van het merk Trudeau, lotnummer (op het etiket op de achterzijde van het product) 111700.

Wie deze bordjes heeft aangekocht, kan ze zonder bon terugbrengen naar het punt van aankoop en krijgt het volledige bedrag terugbetaald. Wie in het bezit is van een bordje waar geen etiket meer van is, krijgt de raad uit voorzorg het bordje niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel.