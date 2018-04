Zware brand in gebouw van Belgische residentie in Stockholm

In het centrum van Stockholm zijn veertien mensen gewond geraakt bij een zware brand in een gebouw waar de residentie van de Belgische ambassadeur is gevestigd. In de residentie was op het moment van de brand niemand aanwezig. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is, zegt Buitenlandse Zaken.

De brand brak rond de middag uit in de Portugese ambassade op de derde verdieping en breidde verder uit in het gebouw. De brandweer kwam massaal ter plaatse. De politie vermoedt dat de brand werd aangestoken en verspreidde een signalement. Rond 14.10 uur werd een verdachte opgepakt in het stadscentrum.

De Belgische residentie bevindt zich op de vijfde verdieping van het gebouw. “Er was op het moment van de brand niemand aanwezig”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Brussel. “De materiële schade is nog niet duidelijk.” In het gebouw zijn ook nog de ambassades van Tunesië en Argentinië gevestigd.