NASA ontvouwt plannen voor supersonisch passagiersvliegtuig

Gedaan met geluidsoverlast door passagiersvliegtuigen én een pak sneller op je (vakantie)bestemming? Als het van de NASA afhangt, wordt het binnenkort werkelijkheid. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft Lockheed-Martin de opdracht gegeven om een heel nieuw soort vliegtuig te bouwen. Eentje dat niet alleen supersnel, maar ook superstil moet zijn.

Het vliegtuig, dat de werknaam ‘X Plane’ meekreeg, moet meer dan 16.700 meter hoog kunnen vliegen en moet een snelheid van meer dan 1.500 kilometer per uur kunnen halen. Technologie die nu al voorhanden is, maar die vliegtuigen veroorzaken op dit moment allemaal nog een “supersone knal”. Lees: heel veel lawaai. En dat wil de NASA niet. Het X Plane mag niet meer geluid maken dan een autodeur die dichtslaat.

Enkele specificaties: het X Plane zal 28,65 meter lang zijn en een spanwijdte van 9 meter hebben. Volledig volgetankt zal het toestel zo’n 14.650 kilo wegen. Het vliegtuig zal worden aangedreven door een enkele General Electric F414-motor, die ook gebruikt wordt door enkele militaire jets.

Vliegtuigfabrikant Lockheed-Martin, dat ervoor een contract kreeg ter waarde van 247,5 miljoen dollar (ofwel ruim 200 miljoen euro), moet het toestel klaar hebben tegen eind 2021. Op dat moment zal de NASA nog extra testvluchten uitvoeren om te controleren of de “stille technologie” ook echt werkt en het toestel wel perfect veilig is voor passagiersvluchten.

Als alles volgens planning verloopt, zal het X Plane midden 2022 al over verscheidene Amerikaanse steden moeten vliegen. De bewoners van die steden zullen dan worden bevraagd over de “overlast”. Wanneer de eerste commerciële vlucht zal plaatsvinden, is nog niet bekend.