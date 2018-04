Man verwekt kinderen bij stiefdochters van 13 en 15, moeder houdt het geheim

Een 42-jarige Nederlander riskeert een gevangenisstraf van 6 jaar omdat hij zijn twee stiefdochters meermaals misbruikt heeft in hun tienerjaren. Hij verwekte bij elk van hen zelfs een kind. Opmerkelijk detail: de moeder van de meisjes wist van het misbruik, maar hield het stil.

De 42-jarige man uit het Nederlandse Kerkdriel staat terecht voor de rechtbank in Arnhem. Hij moet er zich verantwoorden omdat hij tientallen keren seks gehad heeft met zijn minderjarige stiefdochters tussen 2011 en 2016.

Aan het oudste meisje zou hij zich een eerste keer vergrepen hebben in 2011. Zij was toen 13 jaar oud. In een vakantiehuisje waar ze tijdelijk woonden gebeurde het, en het bleef vijf jaar lang gebeuren op de andere plaatsen waar ze samen woonden. Hetzelfde verhaal bij zijn andere stiefdochter: sinds 2012, toen ze 11 jaar oud was, begon hij ook met haar seks te hebben. De twee wisten het niet van elkaar en zeiden er niets van.

Gsm

De stiefvader vergreep zich aan de meisjes wanneer ze alleen thuis waren of nam hen, doorgaans onder invloed van cocaïne, wiet en alcohol, mee naar zijn wagen. Hij dreigde met en gebruikte geweld, maar nam ook soms hun gsm af. Ze kregen die pas terug als ze seks zouden hebben met hem. Beide meisjes omschrijven de man als “agressief en intimiderend”.

Moeder verzweeg alles

De moeder van de meisjes wist van het misbruik, maar zweeg erover en riep het nooit een halt toe omdat haar vriend ook haar intimideerde. De jongste dochter deed op haar vraag zelfs geen aangifte.

Kind verwekt

Bij beide stiefdochters verwekte de man ook een kind, in de zomer van 2014 en het voorjaar van 2015. Ze waren toen 15 en 13 jaar oud en werden uitgelachen op school. De moeder hield geheim dat hun stiefvader de vader was. Toen de school Jeugdzorg op de hoogte bracht, was het al te laat om abortus te plegen. De kindjes werden in pleeggezinnen geplaatst.

Door DNA-onderzoek kan de man niet ontkennen dat hij seks had met de meisjes, maar in de rechtbank vertelde hij dat de meisjes bij hem kwamen liggen wanneer hij onder invloed was en zelf het initiatief namen. Het openbaar ministerie vindt zijn versie van de feiten ongeloofwaardig en vraagt een gevangenisstraf van 6 jaar en een schadevergoeding van meer dan 50.000 euro. De uitspraak van de rechtbank volgt op 17 april.