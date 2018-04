Skiliften in populair skigebied plots gesloten door conflict

Door een conflict tussen de lokale overheden en de uitbater liggen de skiliften in het Zwitserse skigebied Crans-Montana stil. Beide partijen raken het niet eens over geld.

Crans-Montana Aminona (CMA), de uitbater van de skiliften in het populaire skigebied in het oosten van Zwitserland, wil dat drie lokale overheden eindelijk de afgesproken 800.000 Zwitserse Frank - een ruwe 680.000 euro - betalen voor geleverde diensten.

CMA en de lokale overheden, onder de koepel Association des Communes de Crans-Montana (ACCM), hebben een overeenkomst waarin staat dat lokale bewoners en scholen tegen een goedkoper tarief skiliften mogen gebruiken. In een open brief zegt CMA dat de geleverde diensten 1.781.669 euro waard zijn, maar dat het nu “slechts” 680.000 euro vraagt. CMA wacht, naar eigen zeggen, al sinds september vorig jaar op het geld.

De drie gemeenten zijn in spoedvergadering bijeen gekomen. Ze vrezen dat dit incident hun imago als skioord zal schaden. Ondertussen zitten skiërs in Crans-Montana zonder lift. CMA besloot immers om die voor onbepaalde duur stil te leggen tot de situatie opgelost is.

Wie van plan was om naar het Capris-muziekfestival te gaan in het gebied, kan dat nog doen. Volgens de Zwitserse openbare omroep zal CMA de gondel Montana-Arnouva tot 8 april openhouden.