50.000 lezers stemden al, maar deze Vlaamse frituren proberen u nog te overhalen met originele acties

Haaltert / Ieper / Gent / Anzegem - Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men een frituur tegen. Elk zichzelf respecterend dorp heeft niet alleen een kerktoren, maar ook minstens één frituur. Maar wat is nu de Beste Frituur van Vlaanderen? Het Nieuwsblad zoekt het uit met een stemming. Om boven de 2.943 Vlaamse frituren uit te springen, proberen sommige frituristen hun fans te overtuigen met hun originele acties.

Heel wat frituristen verspreiden met veel enthousiasme flyers en affiches van ‘De Beste Frituur van Vlaanderen’ in de hoop van de aandacht van hun klanten te trekken. Anderen wenden zich tot sociale media waar de posts hashtag #BesteFrituur dan door alle fans gedeeld kan worden. Maar niet iedereen doet het via de klassieke methodes. Aangezien er nog maar tot 8 april kan gestemd worden, halen sommige frituristen het zwaar geschut boven om zich van hun beste kant te laten zien.

Letterlijk en figuurlijk, als het aan frituur De Smulhoek uit Anzegem ligt...

Frietschap voor Dovy

Geen Donald Muylle, maar bij frituur De Frietschap op de Rooigemlaan in Gent staat Sam Zahedi in de keuken. “Ik ben Sam Zahedi, en al vijf jaar bak ik frietjes alsof ze voor mezelf zouden zijn”, zegt hij doodserieus in een ludieke parodie op de reclamespot van Dovy Keukens. De gelijkenissen zijn treffend en hilarisch.

Jongste supporter

In Kerksken is frituur Terlicht dan weer blij met alle mogelijke hulp voor hun reclamecampagne. De ster van hun promoteam: de kleine Gaëlle, het dochtertje van uitbaters Leen en Manu. “Alle dagen moet mijn papa met zijn team hard werken zodat jullie allemaal jullie maagje kunnen versterken. Hopelijk mag hij op jullie stem rekenen want dat zou voor hem veel betekenen”, schrijft haar papa in naam van dochtertje Gaëlle. Als het schattige snoetje niemand kan overhalen om te stemmen, dan weten zij het ook niet meer.

Move over Gert Verhulst, hier komt Bonny’s Friethuis

En voor al diegene die nog twijfelen hoe ze precies moeten stemmen, is er nog altijd Bonny’s Friethuis uit Ieper. Als een echte talkshowhost leidt hij al zijn fans feilloos door het proces. Met een lekker sappig Iepers accent natuurlijk.

