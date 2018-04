Politie doet grote drugs- en wapenvangst: zelfs schietklare harpoen aangetroffen

Roeselare - De Roeselaarse politiezone Riho heeft een grote drugsvangst gedaan van speed, cocaïne, xtc en cannabis. Vijftien verdachten werden opgepakt. Zes zijn intussen aangehouden. Bij de huiszoekingen werden ook heel wat wapens aangetroffen, waaronder een schietklare harpoen. Dat is woensdag vernomen van de politiezone en het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk.

De drugsectie van de recherche van politiezone Riho voerde sinds begin dit jaar een onderzoek naar een bende die hoofdzakelijk actief was in de streek van Roeselare en Izegem. De bende had ook klanten in Kortrijk en in Knokke.

Op 15 maart werden de hoofdverdachten opgepakt en werden huiszoekingen uitgevoerd in Roeselare en Staden. “Hierbij werden in een garagebox 2,2 kg speed, 400 gram cannabis en 189 gram cocaïne aangetroffen. Eén van de hoofdverdachten had op het ogenblik van de arrestatie een rugzak bij met hierin 548 gram speed”, aldus de politiezone.

Daarna werden nog huiszoekingen verricht in de buurt: in Roeselare, Izegem, Ardooie, Staden en Knokke. Hierbij werden 880 xtc-pillen, 800 gram speed, 463 gram cannabis, 40 gram heroïne en 20 gram cocaïne aangetroffen. Ook werd 6.000 euro drugsgeld in beslag genomen.

Opvallend: bij de verdachten werden veertien wapens in beslag genomen waaronder zeven vuurwapens. Tijdens de huiszoeking bij één van de hoofdverdachten werd een jachtgeweer met bijhorende munitie gevonden dat achter de deur in de woonkamer stond. Bij een andere verdachte werd een schietklare harpoen aangetroffen.