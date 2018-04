Bestuurder geflitst met 208 kilometer per uur

Meise -

Op de Merchtemsesteenweg in Meise, waar niet sneller mag gereden worden dan 70 kilometer per uur, is een wagen geflitst die maar liefst 208 kilometer per uur reed. Dat meldt de lokale politie K-L-M (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise). Andere bestuurders haalden dan weer snelheden van 105, 106, 108, 110 en 114 kilometer per uur.